Text: Tex Rubinowitz

Inszenierung: Ursula Leitner

Bühne & Kostüm: Daniel Sommergruber

Dramaturgie: Hannah Lioba Egenolf

Regieassistenz: Alina Hainig

Bühnen & Kostümassistenz: Tanja Peinsipp

Mit: Annette Isabella Holzmann, Wiltrud Schreiner, Wojo van Brouwer

„Fangen wir an? Wie fangen wir an?“ fragt sich ein Schriftsteller in Tex Rubinowitz‘ Stück – Zwei Schauspielerinnen pflichten ihm bei – wie anfangen? Die Kunst, das Leben, die Liebe – ein Theatertext? In einem wilden Parforceritt über seelische Abgründe streifen die drei Hauptdarsteller*innen in ihren sprachlichen Texteskapaden Ludwig Wittgenstein, Charlie Sheen und Kim Jong Un und landen schließlich bei Sherlock Holmes. Oder etwa nicht?

Der erste abendfüllende Theatertext des Autors, Cartoonisten und Bachmannpreisträger Tex Rubinowitz ist ein Auftragswerk des WERK X und erzählt mit Verve über ein Künstler*innendasein zwischen Zwängen, Nöten, Ängsten und meist großer Lust.

Aufführungsdauer: ca. 75 Minuten, keine Pause

Mi 19. Januar 2022, 19.30 Uhr

Do 20. Januar 2022, 19.30 Uhr

Do 10. Februar 2022, 19.30 Uhr

Fr 11. Februar 2022, 19.30 Uhr

Sa 12. Februar 2022, 19.30 Uhr