Die 13-jährige Sara Pokorny aus Meidling konnte beim jüngsten Skisprungwettkampf einen Doppelsieg einfahren.



WIEN/MEIDLING/INNERE STADT. Die Skisprung-Zukunft ist weiblich und wienerisch: Die Meidlingerin Sara Pokorny (13) und Meghann Wadsak (14) aus der Wiener Innenstadt schrieben Sport-Geschichte. Die beiden schafften zum ersten Mal in der Skigeschichte Wiens einen zweifachen Doppelsieg im Austria Cup. Das ist die höchste nationale Nachwuchs-Sprungserie.

An beiden Wettkampftagen im Vorarlberger Montafon machten die zwei jungen Wienerinnen den Sieg unter sich aus. Die beiden konnten die restlichen Athletinnen aus den Bundesländern auf Respektabstand halten.

Sara Pokorny und Meghann Wadsak (rechts unten) mit ihren Stadtadler-Teamkollegen Fabian Plank (kniend), Thomas Benedik und Veit Scheed (stehend).

Foto: Wiener Stadtadler

„Wir haben da gerade eine einmalige Konstellation, wenn sich zwei unserer Mädchen gegenseitig so pushen, dass am Ende Kleinigkeiten entscheiden, wer von den beiden vorne ist", so Bernhard Wadsak, sportlicher Leiter der Stadtadler.

Hilfe von der "Konkurrenz"



Besonders spannend war es am zweiten Bewerbstag: Sowohl Sara Pokorny als auch Meghann Wadsak sprangen auf 61,5 Meter und bekamen exakt die gleichen Noten von den Punkterichtern. Im zweiten Durchgang holte Sara noch einmal einen Meter mehr heraus und fixierte damit ihren zweiten Sieg an einem Wochenende.

Sara Pokorny und Meghann Wadsak mit allen Mädchen aus ganz Österreich, die für den Austria Cup im Montafon nominiert waren.

Foto: Wiener Stadtadler

24 Stunden zuvor gelangen ihr Weiten von 60,5 und 60,0 Metern. Das hieß ebenfalls Platz 1. "Natürlich bin ich extrem froh, dass ich am Ende doch vorne war. Aber wir sind keine echten Gegnerinnen", so Sara Pokorny. So hat ihr die "Konkurrentin" vor dem Sprung mit einem Schuhband ausgeholfen, das kurz zuvor gerissen war.

Glückliche Zweite



"Wir helfen uns also, damit jede ihre besten Sprünge machen kann", verrät die 13-jährige Stadtadlerin aus Meidling.

Meghann Wadsak (14) aus der Wiener Innenstadt sieht das ähnlich: „Ich wäre logischerweise auch gerne ganz vorne gewesen, aber ich freue mich mit Sara", zeigt sich Meghann Wadasek als glückliche Zweite. "Und ich weiß auch, wo ich weiterarbeiten kann, um beim nächsten Mal vielleicht die letzte Kleinigkeit rauszuholen und ganz vorne zu sein."

Fabian Plank, Sara Pokorny und Meghann Wadsak (v.l.) freuen sich über ihre ausgezeichneten Leistungen.

Foto: Stadtadler Wien

Der Mann des Tages



Starke Leistungen zeigten auch die Stadtadler-Burschen. Fabian Plank (13) aus der Wieden schaffte im ersten Durchgang des zweiten Bewerbs sogar den zweitweitesten Sprung in seiner Leistungsklasse Schüler II. Mit 60,5 und 58,0 Metern wird es am Ende Platz 4, nur 0,6 Punkte von einem Stockerlplatz entfernt. Am ersten Tag war Fabian noch Zwölfter nach Sprüngen auf 59,0 und 57,0 Meter.

Louis Obersteiner mit seinem Pokal und dem Geschenk als „Man of the day".

Foto: Wiener Stadtadler

Eine große Auszeichnung im internationalen Luftraum holte auch der Überflieger der Stadtadler: Louis Obersteiner. Der 17-jährige Donaustädter im ÖSV-Kader springt beim Alpencup in Oberhof im deutschen Thüringen nicht nur aufs Podium, sondern wird auch „Man of the day“. Auf der Rennsteig-Schanze am Kanzlersgrund ist er der mit Abstand Jüngste am Stockerl und auch in den Top 10, was ihm erstmals diesen Extratitel einbringt.

