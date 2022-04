Marc Mößmer bietet jetzt nicht nur Bio-Fisch, sondern auch ein Kunstwerk in seinem neu eröffneten Bistro.



WIEN/MEIDLING. Vor kurzem hat Marc Mößmer in der Hetzendorfer Straße 59 sein "Biofisch" eröffnet. Die Meidlingerinnen und Meidlinger zeigten sich von der Qualität seiner Fisch-Spezialitäten derart begeistert, dass es nicht lange dauerte, bis Mößmer an eine Erweiterung dachte.

Tatkräftig packte er an und konnte rechtzeitig zum Frühlingsbeginn mit seinen Neuerungen aufwarten. So kann man nun nicht nur "Fisch to go" kaufen. Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, im Bistro gleich vor Ort die gesunden Speisen zu verzehren.

Street-Art Kunst im Bistro



Damit die Speisen gleich noch besser schmecken, wurde die Rückwand auch mit einem Meeres-Motiv verziert. Als Künstler engagierte Mößmer seinen Angestellten Noah. Der Street-Art Künstler zierte sich nicht und zauberte in kürzester Zeit ein sehenswertes Werk in Hetzendorf.

Street-Art bei Biofisch: Der Künstler Noah zeichnet sich für dieses Werk verantwortlich.

Für alle Gäste, die lieber die Sonne im Freien genießen, gibt es auch einen derzeit noch kleinen Schanigarten vor dem Lokal. Aber natürlich denkt Mößmer bereits an eine Erweiterung. So ist alles bereit für den Sommer.

Zur Sache: Geöffnet ist das Biofisch-Bistro in der Hetzendorfer Straße 59 Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr. Natürlich ist auch der Fischverkauf und die weiteren Räumlichkeiten wie bisher auch weiterhin geöffnet.

