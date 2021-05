Nach Fronleichnam gibt es auf der Einkaufsmeile, Meidlinger Hauptstraße, wieder die Markttage.

WIEN/MEIDLING. Die Meidlinger Hauptstraße ist nach dem Ende des Lockdowns wieder sehr belebt. Die Meidlingerinnen und Meidlinger flanieren und shoppen wieder gerne auf ihrer Einkaufsmeile. Auch wenn es schon davor Lieferdienste gab und die Möglichkeit, über Click und Collect sich Waren vorab zu bestellen und abzuholen. In einigen Branchen war das kein großer Renner, weiß etwa Ernst Tobola von Taschen-Tobola.

Doch das gehört der Vergangenheit an und der Verein "Einkauf in Meidling" bietet seinen Kundinnen und Kunden ein besonderes Angebot: Am Freitag, 4. Juni, und Samstag, 5. Juni, finden wieder die Markttage statt.

Neues Konzept bei den Markttagen

Die Tage nach Fronleichnam werden die Markttage noch in der bisherigen Version stattfinden. Zwar war ein neues Konzept für die Standler entworfen worden, doch dieses konnte wegen der derzeitigen Corona-Regeln nicht umgesetzt werden: So sind etwa Veranstaltungen wie Musik-Auftritte auf der Fußgängerzone noch nicht in dem Ausmaß möglich, wie es für das neue Markttage-Konzept gewünscht war.

Die nächste Veranstaltung ist für Freitag, 2. Juli, und Samstag, 3. Juli, geplant. Dann wird der Fokus auf "Bio und regional" liegen. Allerdings wird das Angebot nicht auf Obst und Gemüse beschränkt sein. Auch Veranstaltungen wie Musik sind geplant, so Michael Strangl von "Einkauf in Meidling".