Der Meidlinger Seniorentag 2017

09.05.2017, 14:50 Uhr

Von 10 bis 17 Uhr feierten die Senioren im Ferdinand Kral Saal. Trotz des Regens wurde die Veranstaltung zu einem Erfolg.

MEIDLING. Aktiv und gesund lautete das Motto des zwölften Meidlinger Seniorentags. Der Dienstag stand unter keinem guten Wetter: Der angesagte Regen kam auch früh. So fand die Veranstaltung statt am Meidlinger Platzl im Ferdinand Kral Saal in der Hufelandgasse 2 statt.Bezirksvorsteherin Gabriele Votava eröffnete die Veranstaltung. Der Saal war voll und die Senioren zeigten sich anschließend von dem kleinen Konzert der Kinder des Kindergartens "Purze’lbaum" und "Sonnenstrahl" begeistert.

Brigitte Weber erklärte nicht nur das Fitness- und Wohlfühlgerät "svmovey Vibroswing", sondern zeigte mit der Vorsteherin, wie es funktioniert. Infostände , Sicherheitstipps der Polizei, Gedächtnistraining, Wohlfühlprodukte sowie Pfarrer-Weidinger-Goodies und Handkraftmessung rundeten das Programm ab.