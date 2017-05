Meidlingerin über die Gemeinsamkeit von Belgien und Japan

06.05.2017, 00:00 Uhr

Clara Berger triumphierte am 65. Jugend – Redewettbewerb in der Kategorie „Klassische Rede Berufsschule“ in Wien und zieht somit ins Finale für den Bundesredewettbewerb ein.

MEIDLING. Eine Rede in der Länge von sechs bis acht Minuten vor einer renommierten Jury vortragen. Das Thema ist frei wählbar, Notizen sind erlaubt, die Teilnehmer müssen aber frei sprechen.Vielen treibt allein die Vorstellung an dieses Szenario Schweißperlen auf die Stirn. Nicht so Clara Berger: Sie war nicht nervös, als sie sich am 27. April 2017 im Landesfinale des 65. Jugend-Redewettberwerbs, der Jury stellte. „Es war eher eine Vorfreude“, so die sprachbegabte 17-Jährige.

Kreative Hobbys

65 Jahre Jugend-Redewettbewerb

Den ersten Platz in der Kategorie „Klassische Rede der Berufsschulen“ hat Clara Berger nicht zuletzt wegen ihrer Redegewandtheit und Selbstsicherheit gewonnen. Ihr gewähltes Thema „Belgien und Japan“, welches sie mit Begeisterung vorgetragen hat, trug zum Sieg sicherlich auch bei. „Ich habe beide Länder besucht. Die Gemeinsamkeiten dieser Länder haben mich dazu inspiriert dieses Thema für die Rede zu wählen.“, so die 17-jährige Schülerin der Berufsschule für Lebensmittel, Touristik & Zahntechnik im 12. Bezirk.Clara Berger wurde von ihrem Deutschlehrer zur Teilnahme ermutigt, denn Referate hält die fleißige und zielstrebige Schülerin gerne. Zurzeit macht die gebürtige Wienerin mit französischen Wurzeln die Lehre zur Hotel- und Gastronimieassistentin im Marriott Courtyard im 2. Bezirk.Kurzgeschichten schreiben, Musizieren und Lesen gehören zu ihren Hobbys. Ihre Leidenschaft sind fremde Länder und deren Sprache auf YouTube zu lernen. So war das Thema für den 65. Redewettbewerb schnell gefunden und vor allem rasch geschrieben.Mit dem 1. Platz in der Kategorie „„Klassische Rede Berufsschulen“ hält Clara Berger nun das Ticket zum Bundesredewettbewerb in Händen. Dort muss sie gegen die besten Redner aus den anderen acht Bundesländern und Südtirol antreten.Was Clara Berger mit dem Preisgeld machen möchte? „Ich werde es zur Seite legen oder vielleicht für meinen Cello-Unterricht ausgeben“.Der Jugend-Redewettbewerb wird bereits seit 65 Jahren organisiert. In drei Kategorien, „Klassische Rede“, „Spontanrede“, wo man spontan zum selbstgewählten Themenschwerpunkt eine Rede halten muss, und „Neues Sprachrohr“, wo auch Slam Poetry oder Lieder vorgetragen werden können, haben sich insgesamt über 200 Schüler aus Wien angemeldet. Nach einer Vorauswahl sind 19 Schüler zum Landeswettbewerb angetreten. Insgesamt sechs Schüler aus Wien haben sich für den Bundesredewettbewerb, der von 20. bis 25. Mai in Wien stattfinden wird, qualifiziert.Nähere Informationen zum Jugend-Redewettbewerb: http://www.wienxtra.at/schulevents/