Amore und viel Musik im Dinner Theater

08.09.2018, 19:54 Uhr

Meidlinger Tor: Das Dinner Theater geht in die dritte Saison. Ein Überblick über das Programm im Herbst 2018!

MEIDLING. Kaum zu glauben, aber das Dinner Theater von Tamara Trojani und Konstantin Schenk geht bereits in seine dritte Saison. Die beiden haben ein altes, beinahe vergessenes Wiener Konzept im Schönbrunner Stöckl wieder auf die Beine gestellt: Neben köstlichen Menüs gibt es ausgezeichnete musikalische und kabarettistische Unterhaltung.Gestartet wird am Freitag, 14. September, mit der Erfolgsshow "Amore Mio". Die beiden Prinzipale und Samtstimme Lado bringen italienische Evergreens.

Die Pasta Diva

Vom Gansl bis Silvester

Ab Freitag, 28. September, gibt es einen Länderwechsel, wenn es heißt: "Viva la France". Trojani und Schenk begeben sich auf eine Reise in die prickelnde Welt des Pariser Cabarets.Auch das Erfolgsprogramm "Yes Sir" mit Hits von Zarah Leander wird diese Saison wieder aufgenommen. Die Show "Kaiser & Schmarren" kehrt ab Mittwoch, 24. Oktober, auf die Bühne zurück. Hier kann man gleichsam in der Touristenrolle das "Land des Kaisers" besichtigen.Eine Überraschung wird "Pasta Diva", das am Freitag, 16. November, Premiere feiert. "Das ist ein bissfester Auflauf aus Oper und Operette, überbacken mit frecher Chanson-Kruste", erklärt Konstantin Schenk.Daneben gibt es natürlich auch heuer wieder die "Motto-Shows". So gibt es in diesem Jahr Martinigansl mit passender Show. Zum Christfest überraschen Schenk und Trojani mit zwei verschiedenen Aufführungen: Die "Russische Weihnacht" startet am Freitag, 30. November, gemeinsam mit Ekaterina Krylova. Ab Mittwoch, 12. Dezember, steht "2 Engerl und 1 Flügel" mit Edith Leyrer, Tamara Trojani und Konstantin Schenk am Programm.Die genauen Termine, Preise und Reservierungen gibt es unter 0660/636 32 00 oder www.dinnertheater.wien