DANKE !!!! an die Redaktion der BZ - Meidling

05.09.2018, 20:05 Uhr

Am Mittwoch den 19.09.2018 findet in der VHS Meidling die Eröffnung der Ausstellung "Jugendstil in Wien" statt. Nähere Details zur Ausstellung der Fotogruppe Meidling, welche nächstes Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, in den nächsten Tagen.Weitere Bilder welche Sie auch in der Ausstellung sehen werden finden Sie im nachfolgenden Link.