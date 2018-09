17.09.2018, 00:00 Uhr

Heuer jährt sich das Schicksalsjahr 1918 zum 100. Mal. Das Ende des Ersten Weltkrieges und die Ausrufung der Ersten Republik am 12. November 1918 waren die bedeutendsten Ereignisse vor 100 Jahren in Österreich. Die Neu-Gründung Österreichs startete den sozialen Bauboom in Meidling

MEIDLING. Heuer jährt sich das Schicksalsjahr 1918 zum 100. Mal. Das Ende des Ersten Weltkrieges und die Ausrufung der Ersten Republik am 12. November 1918 waren die bedeutendsten Ereignisse vor 100 Jahren in Österreich.Nach Kriegsende brach eine Grippewelle aus, die europaweit wütete. Die Ausmaße dieser Epidemie sind mit der Pest im Mittelalter zu vergleichen, weiß der Historiker Hans Bousska. Der Grund dafür: Die Menschen waren unterernährt, sehr schwach und hatten kaum Widerstandskräfte, die sie schützten.

Bettgeher für acht Stunden täglich

Dazu kam, dass es eine unsägliche Wohnungsnot gab. So konnten sich zahlreiche Meidlinger Familien nur durch Bettgeher eine Wohnung leisten: Untertags wurde die Liegestatt bis zu acht Stunden an andere Menschen vermietet, die gar keine Wohnung hatten. In einer 15 Quadratmeter großen Wohnung lebten bis zu 15 Menschen. Aus Platzgründen mussten Kinder teilweise in Kommoden-Laden schlafen."Damals beschloss Julius Tandler, dass man dieses unerträgliche Leid beenden musste und startete eine Gemeindebau-Offensive", so Bousska vom Meidlinger Bezirksmuseum. Im Zwölften entstanden so in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten die meisten der großen Wohnburgen: Bebelhof, Lorenzhof, Am Fuchsenfeld und auch der Washington-Hof, von dem zwei Teile noch in Meidling, der Rest in Favoriten liegt.Hier konnten sich die Mieter nicht nur die Wohnung leisten. Sie erhielten auch viele Grünflächen – oder wie im Fuchsenfeldhof ein Kinderfreibad. Finanziert wurde der Bau durch die Wohnbausteuer, die hauptsächlich die Reichen und die Industrie betraf.