Der Charme von Meidling im bz-Talk

16.09.2018, 00:00 Uhr

Gabriele Votava im bz-Interview über Parks, Straßen, historische Häuser und den Christkindlmarkt.

MEIDLING.Trotz der hohen Temperaturen ist arbeitsmäßig viel weitergegangen.Wir haben auf Schiene gebracht, dass endlich die Eibesbrunnergasse saniert wird. Das ist besonders für die Kleingärtner dort sehr wichtig. Die Kosten übernehmen da die Bezirke Meidling und Favoriten.Der Sechterpark wird ja gerade umgebaut. Hier wurden die letzten Besprechungen abgehalten und die Arbeiten gehen ins Finale. Noch diesen Herbst wird die vergrößerte und schönere Grünanlage eröffnet, bei der ja die Anrainer mitgeplant haben.

Der Umbau der Anlage in der Vivenotgasse startet noch diesen Herbst. Danach wird für die Jugendlichen der Treff am Schedifkaplatz neu gestaltet. Zurzeit gibt es Gespräche mit den Mädchen und Burschen, wie ihre Chill-Zone aussehen soll.Es ist in Ordnung, dass man hier die Spekulationen gestoppt hat. Der Bezirk bekommt ja leider keine Infos, wenn Abrisse vorgenommen werden. Deshalb freut es mich, dass die Behörde jetzt ein Auge darauf hat. Ich bin zwar nicht dafür, alles zu schützen, was alt ist, aber die historischen Häuser machen auch den Charme des Bezirks aus.Der Ausbau beim Emil-Behring-Weg ist auf Schiene. Die ersten Häuser sind bereits in den Ansätzen zu erkennen.Die Planungen zum Ausbau dieses Grätzels haben bereits begonnen.Ja das stimmt, es lag jedoch keine Schuld des Bezirks vor. Zu Recht haben sich viele Meidlingerinnen und Meidlinger darüber aufgeregt. Heuer gibt es, so wie im Vorjahr, einen Christkindlmarkt. Da haben wir schon Vieles vorausgeplant. Er wird vom 16. November bis zum 24. Dezember stattfinden.Der übliche Christbaum, der Weihnachtsmarkt mit beleuchteten Standeln und heuer wird es regelmäßig ein musikalisches Programm geben. Natürlich kommt auch der Weihnachtszug und vieles Altbekannte wieder.In einem der vielen netten Lokale im Schanigarten oder in einer unserer schönen Parkanlagen den Sommer ausklingen lassen. Mir persönlich gefällt immer das Farbenspiel der Blätter besonders.