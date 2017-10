Ein musikalischer Herbst in Wien-Meidling

20.10.2017, 12:31 Uhr

Die Meidlinger Kirchenmusiktage bringen ein buntes Programm

MEIDLING. Vor eineinhalb Jahrzehnten starteten die Meidlinger Johann Salomon und Franz Karl den Herbst-Zyklus "Kirchenmusiktage". Inzwischen sind diese Kulturveranstaltungen zu einem gut besuchten Fixpunkt im Kulturkalender geworden.Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist gratis, eine Anmeldung nicht nötig:Arien und Orgelwerke mit Sopran Marie-Antoinette Stabentheiner, Bassbariton Steven Scheschareg und Organistin Ines Schüttengruber. Mittwoch, 8. November, 19 Uhr; Pfarrkirche Khleslplatz.

Orgelkonzert mit Alfredo Feltracco. Donnerstag, 23. November, 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Namen Jesu in der Darnautgasse 32.• Ein Licht in dunkler Nacht: Besinnliches, Volkstümliches und Fröhliches zur Adventzeit. Lesung und Musik am Sonntag, 3. Dezember, 17 Uhr in der Kirche Biedermanngasse 11-13.Adventkonzert der Musikschule Meidling. Donnerstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Darnautgasse 3.St. Anna Messe in C-Dur von Josef Gruber am Sonntag, 17. Dezember, 19 Uhr in der Kirche Gatterhölzl, Hohenbergstraße 42.