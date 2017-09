Erfolg: Remise Wolfganggasse ist gerettet

29.09.2017, 00:00 Uhr

Ihre Meinung ist gefragt

MEIDLING. Der Betriebsbahnhof der ÖBB an der Wolfganggasse wird nächstes Jahr aufgelassen. In der Folge werden in dem Bereich rund 800 Wohnungen errichtet.Als dies bekannt wurde, meldeten sich viel Meidlinger, die den Ziegelbau erhalten wollten. Der sei ein richtiges Wahrzeichen dieses Grätzels. Auch die Bezirksparteien schlossen sich diesem Wunsch an.Nun hat die Magistratsabteilung 19, zuständig für das Stadtbild, ebenfalls reagiert: "Das ganze Ensemble wurde zur Schutzzone erklärt", so Wilfried Zankl, Vorsitzender des Madilinger Bauausschusses. Damit muss der Aussehen des Baus auch in Zukunft erhalten bleiben.Wofür soll der Ziegelbau in Zukunft dienen: Supermarkt oder Sporthallen? Posten Sie Ihre Meinung einfach unter diesen Artikel oder schicken Sie eine Mail.