Fix: VinziDorf Wien vor dem Baustart

05.05.2017, 10:53 Uhr

Der Spatentich in der Boergasse wird voraussichtlich im Juni erfolgen. Die voraussichtliche Bauzeit für die Wohnmodule für die Obdachlosen: Ein Jahr.

MEIDLING. Nach 14 Jahren Vorlaufzeit ist es nun endlich so weit: Noch diesen Juni soll der Spatenstich für das VinziDorf Wien fallen.Im Februar hieß es, dass rund die Hälfte der nötigen Summe fehle. Doch inzwischen hat Vinzi-Pfarrer Wolfgang Pucher und sein Team ganze Arbeit geleistet: "Rund 90 Prozent der benötigten Summe steht bereit", so Projektleiterin Christine Winner.Zeit, um mit den Bauarbeiten zu beginnen. "Der Spatenstich wird in den nächsten vier bis sechs Wochen erfolgen", so Winner zur bz. Der genaue Zeitpunkt hängt noch von den Vergabegesprächen ab.

Das VinziDorf Wien

Das VinziDorf Wien entsteht im Garten des Hetzendorfer Lazaristenklosters: In der Boërgasse werden Wohnmodule für 24 obdachlose Menschen errichtet. Diese sollen hier ihr neues Zuhause auf Dauer finden. Abgewiesen werde niemand. Da alkoholkranke Menschen in den meisten Unterkünften nicht aufgenommen werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese ins neue VinziDorf kommen, was zu einer starken Verunsicherung bei den Hetzendorfern geführt hat."Es wird vor Ort eine 24-Stunden-Betreuung geben", so Projektleiterin Christine Winner. Diese werde nicht nur für die Betreuung der Obdachlosen zuständig sein, sondern auch ein Ansprechpartner für die Nachbarn.Winner hat bereits im Vorfeld mit den Anrainern gesprochen und konnte schon einige Vorurteile entkräften und Ängste nehmen. Es sind auch weitere Infoveranstaltungen vorgesehen, zu der alle Hetzendorfer eingeladen werden."Wir haben jetzt schon ein tolles Team, das ehrenamtlich arbeitet", so die Projektleiterin. Hilfe sei aber zu jeder Zeit gerne gesehen – sei es durch Arbeit, Sachspenden oder durch Geld. Schließlich muss ja nicht nur der Bau, sondern auch der regelmäßige Betrieb finanziert werden.finanziert sich hauptsächlich durch Spenden und durch ehrenamtliche Tätigkeiten. Wer helfen möchte, meldet sich bei Projektleiterin Christine Winner unter Tel. 0676/874 23 122. Spenden gehen an das VinziDorf Wien, IBAN: AT71 2011 1288 4708, BIC: GIBAATWWXXX