Flurschützstraße: Radweg wird saniert

08.05.2017, 09:12 Uhr

Die derzeitige "Rüttelstrecke" soll noch 2017 auf beiden Straßenseiten wieder komfortabel befahrbar werden.

MEIDLING. "Es ist dies eine der wichtigsten Verbindungen von Meidling zum Gürtel und bis in die Innere Stadt", erklärt Wiens Radverkehrsbeauftragter Martin Blum. "Der Radweg ist schon etwas in die Jahre gekommen, es gibt immer wieder nach Bauarbeiten geflickte Stellen und teilweise rumpelndes Pflaster. Die MA 28 Straßenbau hat bereits zugesichert, dass der Radweg auf beiden Straßenseiten noch in diesem Jahr saniert wird."

Meidling fährt Rad

Weitere wichtige Radwege im 12. Bezirk:

Bezirksvorsteherin Gabriele Votava: "Bei dem Radweg in der Flurschützstrasse handelt es sich um einen Hauptradweg, dessen Errichtung bzw. Erhaltung aus dem Zentralbudget der Stadt finanziert wird. Wir haben bei den zuständigen Stellen aber angeregt, sich dieser Angelegenheit anzunehmen, um so eine Verbesserung der Verkehrssicherheit zu erreichen." Einem sicheren, komfortablen, zügigen Fahren ausgehend von der Wilhelmstraße über die Flurschützstraße bis zum Margaretner Gürtel und darüber hinaus sollte also bald nichts mehr im Wege stehen.Ein kompletter Neubau sei wegen des Straßenschnitts der Flurschützstraße derzeit nicht geplant, so Martin Blum. "Der Radweg befindet sich durchgehend auf der vollen Länge der Flurschützstraße an beiden Seiten neben dem Gehweg, ist zügig und sicher, also ohne Kontakt zum Straßenverkehr, zu Fußgängern, oder entgegenkommenden Radfahrern nutzbar und wird nach der Sanierung wieder rüttelfrei und angenehm zu befahren sein."Die Stadt Wien führt immer wieder händische Zählungen durch, so beispielsweise an der Kreuzung Meidlinger Hauptstraße/ Schönbrunnerstraße. "Aufgrund der Ergebnisse der Zählung kann man sagen, dass dort in der warmen Jahreszeit etwa 2000 Radlerinnen und Radler pro Tag unterwegs sind", erklärt Kathrin Ivancsits von der Mobilitätsagentur.Auf dem rund 780 Meter langen Radweg auf der Flurschützstraße, die die Längenfeldgasse mit dem Margaretner Gürtel verbindet, könne man aufgrund einer Zählung aus 2009 schätzen, dass im Sommerhalbjahr dort rund 800 Radlerinnen und Radler pro Tag unterwegs seien. (Link zur Flurschützstraße und Umgebung auf: Wenn Sie diesem Link folgen finden Sie die Flurschützstraße und Umgebung.Wiental-RadwegRadweg am MargaretengürtelVerbindung von Meidling nach Margareten über Wilhelmstraße und FlurschützstraßeOswaldgasseMeidlinger HauptstraßeHohenberggasseArndtstraßeSchönbrunner Allee