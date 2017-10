Gewinnen Sie einen Aktivitäts-Kultur-Tag

08.10.2017, 00:00 Uhr

Die Kursana Residenz und die bz-Wiener Bezirkszeitung verlosen einen Senioren-Tag mit Lesung und Rundum-Paket.

MEIDLING. Die Seniorenresidenz Kursana Wien-Tivoli veranstaltet regelmäßig Kulturevents für ihre Bewohner. Am Mittwoch, den 25. Oktober, kommt Michael Schottenberg nach Meidling. Der ehemalige Direktor des Volkstheaters liest aus seinem Buch "Von der Bühne in die Welt – Unterwegs in Vietnam".Die Residenz Kursana und die bz verlosen zu diesem Anlass ein Kursana-Package "Aktiv mit Kultur-Genuss": Der Gewinner (65+) verbringt mit einer Begleitung den 25. Oktober von 11 bis 16 Uhr in der Residenz Kursana.

Inkludiert sind:

Teilnahmebedingung

• Ein Rundgang mit Dir. Martina Steiner• Spaziergang zur nahegelegenen Gloriette mit Dir. Steiner• Gemeinsames Mittagessen im Gasthaus Tirolergarten• Teilnahme an der Schottenberg-Lesung• Handsignierte Ausgabe des neuen Buchs von Michael Schottenberg• Wellnesskorb mit Duschbad, Erkältungsbad, Seife, Hautpflegecreme mit Aloe Vera, Gymnastikband und flauschigem Duschtuch.Schicken Sie einfach eine Postkarte an bz-Wiener Bezirkszeitung, Kennwort: Kursana Schottenberg, Weyringergasse 35, 1040 Wien oder klicken Sie unten an. Bitte unbedingt Telefonnummer angeben, der Gewinner wird per Telefon verständigt. Einsendeschluss ist Mittwoch, 18. Oktober 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.