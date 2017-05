Kursana zu Gast am Meidlinger Seniorentag

Vielfältige Angebote rund ums Älterwerden in Wien

Bald ist es wieder soweit: Der 12. Wiener Gemeindebezirk veranstaltet bereits zum 12. Mal den Meidlinger Seniorentag. Am Dienstag, 9. Mai von 10-17 Uhr dreht sich am Meidlinger Platzl wieder alles rund ums Gesund- und Aktivbleiben sowie Lebensqualität im höheren Alter. Auch die Kursana Residenz Wien-Tivoli stellt den Besuchern ihr vielfältiges Angebot zu einem aktiven und selbstständigen Residenzleben am eigenen Informationsstand vor. Kursana-Direktorin Mag. Martina Steiner wird am Seniorentag zum Thema „Wie bleibe ich aktiv – Leben in der Residenz zwischen Tradition und Moderne“ interviewt. Die Seniorenresidenz Kursana Wien-Tivoli, direkt neben dem Schlosspark Schönbrunn, steht seit mehr als 20 Jahren für individuell Wohnformen und Betreuung von Senioren und fördert einen aktiven, gesunden Lebensstil ihrer Bewohner.