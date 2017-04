Liebe Kinder, liebe Eltern,wir laden Euch herzlich zur Lesung von und mit

JuttaTreiber

(Die Wörter fliegen) in unserem großen Pfarrsaal am Marschallplatz 6b. Eintritt gegen Spende. Viele Köstlichkeiten im Anschluss am Buffet.Bücherwurm "Libi"