Meidling: Bim entgleist

17.07.2017, 00:55 Uhr

Eine Straßenbahngarnitur der Linie 62 ist am Sonntag machmittag an der Ecke Eichenstraße und Aßmayergasse entgleist und dabei zwischen einem Lichtmasten und dem Eckhaus eingeklemmt worden.

Ursache unbekannt

Laut Auskunft der Wiener Linien kann die genaue Ursache noch nicht erhoben werden. Die Untersuchungen laufen derzeit an. Bei dem Unfall kam es neben dem Fahrer und einigen Fahrgästen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden sofort medizinisch versorgt. An der Straßenbahn, sowie an der Fasade des Gebäudes kam es zu Sachschäden.

Die Aufräumungsarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Der normale Betrieb soll bis zum nächsten Werktag wieder möglich sein.Passanten berichten davon, dass die Bim zu schnell um die Kurve gefahren sein soll. Andere Augenzeugen berichten davon, dass die Geleise entlang der Eichenstraße schon seit langem Sanierungsbedarf besteht. Sowie die Geleise in einem nicht guten Zustand sind. Der Vermutung des Unfalles soll ein technisches Gebrechen zu Grunde liegen.Der Betrieb der Wiener Lokalbaden zwischen Wien und Baden kam ebenfalls zum Erliegen, weil alle Garnituren die aus Baden kommend nicht bis zur Remise nach Wien-Meidling Wolfganggasse fahren konnten und damit auch die Fahrgäste auf andere Verkehrsmittel umsteigen mussten.Einsatzkräfte neben Feuerwehr, Rettung, Polizei waren auch Wiener Netze, Öffentliche Beleuchtung und Mitarbeiter der Wiener Linien sowie der Lokalbahnen waren vor Ort.Die Polizei riegelte den Unfallort großräumig ab, um eine Behinderung durch Schaulustige wie zuletzt in Simmering zu verhinden.