Mode-Nachwuchs auf der Bühne

16.10.2017, 10:47 Uhr

Schüler der Modeschule Hetzendorf zeigten ihr Können beim Leiner Trend Salon.

MEIDLING. Am 11. Oktober 2017 verwandelte sich das Einrichtungshaus Leiner in der Mariahilferstraße in den Leiner Trend Salon: Gemeinsam mit Designer Juergen Christian Hoerl und der Modeschule der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf präsentierte das Möbelhaus die erste „Leiner Award Collection“.Nach dem Kick off bei der Leiner Trend Night im März fand das große Finale statt. Eine hochkarätige Jury bewertete die Designs, die aus den neuesten Stoffen des Einrichtungshauses gestaltet wurden: Sängerinnen Marika Lichter und Doretta Carter sowie die Schauspiele Natalie Alison und Peter Windhofer zeigten sich begeistert. Aber auch Society-Queen Andrea Buday und Trend-Expertin Irmie Schüch-Schamburek benoteten unter strenger Beobachtung die Entwürfe der JungdesignerInnen von Morgen.

Gastgeber Dr. Gunnar George freute sich über das fulminante Event im eigenen Hause und begrüßte Gäste wie Sängerin Caroline Kreutzberger, Verleger Christian Mucha, Moderator Reinhard Jesionek, Friedrich & Jeannine Schiller oder Komponist Peter Legat. Aber auch Tanz-Profi Yvonne Rueff und Designerin Sabine Karner ließen sich die After-Show Party nicht entgehen.Mit dem Leiner Trend Salon wurde auf die erfolgreiche Kooperation des Möbelhaus Leiner mit der Modeschule der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf unter dem Motto „Interieur meets Fashion“ angestoßen, die im März ihren Startschuss feierte.