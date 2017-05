Sechtergasse: Grätzelpark wird vergrößert

12.05.2017, 00:00 Uhr

Der Grünfläche bei der Sechtergasse wird neu gestaltet. Die Anrainer können ihren Erholungsraum mitgestalten. Treff ist am Dienstag, 23. Mai, um 18 Uhr.

MEIDLING. Die Grätzeloase bei der Pachmüllergasse ist recht klein geraten: Ein Kinderspielplatz befindet sich hier. Abgesehen davon gibt es nur grün um Bäume, die hier ein angenehmes Klima in die Stadt bringen.Der Mini-Park wird heuer noch erweitert: Die angrenzende Grünfläche wurde von der Stadt angekauft. Nun wird der Park neu gestaltet. "Natürlich werden die Anrainer gefragt, was sie sich hier wünschen", so Bezirksvorsteherin Gabriele Votava (SPÖ). Ob Nachbarschaftsgarten oder Motorikpark: Die Wünsche der Meidlinger werden dann in die Planung der Stadtgärtner einfließen, soweit dies möglich ist.

Meidlinger reden mit

Am Dienstag, den 23. Mai, lädt Votava von 18 bis 20 Uhr in den Sechterpark. Die Anrainer können dann den Stadtgärtnern ihre Wünsche vortragen. Danach heißt es für die Planer wieder zurück an den Zeichentisch.Am Donnerstag, den 21. September, gibt es von 18 bis 20 Uhr die Präsentation des fertigen Plans des neuen Parks. Im Amtshaus, in der Hufelandgasse 2 im Ferdinand-Kral-Saal, können sich Interessierte dann das Ergebnis ansehen. Die Umsetzung wird danach je nach Wetterlage noch heuer oder erst 2018 erfolgen.