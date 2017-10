Spektakulärer Unfall auf der Grünbergstraße in Meidling

18.10.2017, 19:23 Uhr

Ein weißer Kastenwagen ist am Mittwochnachmittag regelrecht von der Grünbergstraße geflogen. Verletzt wurde niemand.

MEIDLING. Ein Unfall auf der Meidlinger Grünbergstraße hat am Mittwochnachmittag für erhebliche Staus gesorgt. Ein stadteinwärts fahrender PKW stieß mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Kastenwagen zusammen. Durch den Zusammenprall wurde der weiße Kastenwagen von der Straße geschleudert. Er durchstieß einen Zaun und blieb auf einem Dach liegen. Die Grünbergstraße hat in diesem Bereich in höheres Niveau als die umliegenden Häuser.

Der Kastenwagen blieb mit der Vorderachse auf dem Dach und mit der Hinterachse auf dem Gehsteig hängen. Drei Personen waren noch im Fahrzeug eingeschlossen – verletzt wurde jedoch niemand. Die Berufsfeuerwehr sicherte zunächst den Kastenwagen gegen ein weiteres Abrutschen und musste danach die Eingeschlossenen mit der Flex befreien. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Grünbergstraße stadtauswärts gesperrt.