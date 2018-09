Wien-Meidling: Remasuri auf dem Markt

15.09.2018, 00:00 Uhr

Mit Angeboten, Verkostungen, Musik und Events starten die Standler in den Herbst. Ein Besuch lohnt sich allemal!

Hundekeks-Verkostung

MEIDLING. Nach einem langen Sommer starten die Standler nun gestärkt neu durch. Sommerpause und Erholung liegen in der Vergangenheit und der Verein "Wir sind 12" startet am Samstag, 22. September, mit einem großen Marktfest.Im Mittelpunkt steht die gelebte Vielfalt in Meidling, so die Organisatorin Margit Huttar.Start ist um 12 Uhr – und die Aktion läuft rund um den Stand "Die Zwei am Markt".Musiker treten auf und spielen ihre Konzerte gratis. "Natürlich freuen sie sich über eine freie Spende", so die Organisatorin.

Großes Genussfest

Käse und Kakao

Bis 18 Uhr läuft der kostenlose Event. Dabei gibt es auch Speis und Trank von den Standlern. Eine Besonderheit hat sich Karin Bergmayer einfallen lassen, die den Stand "Mopsfidel" betreibt: Sie lädt in der Zeit zu einer Hundekeks-Verkostung. Natürlich dürfen sich nicht nur der Mops, sondern auch andere Vierbeiner an den Leckerlis bedienen.In der darauf folgenden Woche gibt’s am ganzen Marktgebiet "a Remasuri": Die Standler laden am Donnerstag, 27. September, von 18 bis 21 Uhr zum großen Feiern. Musikalischer Genuss kommt vom Saxophonisten Günther Bachmann.Im kulinarischen Bereich gibt es einiges zu entdecken. So ist der Meidlinger Markt eine Gemeinschaft von 17 Nationen und unterschiedlichen Ess-Kulturen. Von der Türkei über Kurdistan und Armenien bis zu Serbien oder Saigon findet man hier ein breites National-Essens-Angebot.Mit dabei ist natürlich auch der Bauernmarkt mit Obst und Gemüse aus der Region sowie die Schmankerln aus Wien und Deutschland.Als Besonderheit gibt’s eine Käseverkostung bei Anna am Markt: Die "Milchmäderl" präsentieren ihren Schafkäse. Die Konditorei Hüftgold hat die Kaffeeröster Charles Fürth und Richard Hofer vom Bio-Kakao-Produzenten "CauCawa" zu Gast.Das Remasure-Genussfest bietet den richtigen Rahmen, um durch den Meidlinger Markt zu schlendern, zu gustieren und zu kosten. Die Standler informieren ausführlich über ihre Produkte, die sie im Angebot haben. Ein Besuch lohnt sich allemal, sind sich Anna Putz und Mark Ruiz Hellín vom Markt einig.