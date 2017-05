Zu den zwölf Himmelszeichen

01.05.2017, 08:39 Uhr

Das barocke Bürgerhaus stammt im Kern vermutlich aus dem dritten Viertel des 17. Jahrhunderts, während die sehr reich gegliederte Fassade im Zuge eines Umbaus in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstand. Durch das Pilaster gegliederte Korbbogenportal und eine tonnengewölbte Einfahrt gelangt man in den Hof, an dessen Längsseite ein Pilaster gegliederter Seitentrakt und an der Rückseite der Haupttrakt mit Stiegen Aufgang und zweigeschossigen Korbbogenarkaden über toskanischen Säulen liegt. Von 1845 bis 1866 beherbergte das Haus die Pfarrschule.