Augenoptik Medvey in 1120 Wien Meidling feiert 45 Jahre – feiern Sie mit!

05.05.2017, 13:09 Uhr

1972 eröffnete August Medvey sein Augenoptik Fachgeschäft in der Edelsinnstraße 2. Seine Firmenphilosophie „Auf individuelle Kundenwünsche eingehen, und diese auch zu erfüllen“ bildete die Grundlage seines Erfolges.

Um die Kunden durch das wachsende Angebot an modischen Brillenfassungen führen zu können, wurde 1989 der Verkaufsraum des Geschäftes großzügig ausgebaut und modernisiert.Im Jahre 1995 absolvierte Dieter Medvey, der Sohn des Firmengründers, erfolgreich die Augenoptiker Meisterprüfung. Da auch eines seiner Erfolgsgeheimnisse permanentes Lernen ist, erwarb er nach zahlreichen Kursen und Seminaren 1997 die Konzession für die Kontaktlinsenanpassung. Im Jahre 1999 absolvierte Dieter Medvey die Ausbildung zum Low Vision Spezialisten – ein Experte für vergrößernde Sehhilfen.

Am 01.01.2004 übernahm er die Leitung der Firma. Das Erfolgskonzept „Freundlichkeit, maximale Berücksichtigung der Kundenwünsche, individuelle Beratung durch das Fachpersonal“ wird selbstverständlich fortgesetzt, und ist nach wie vor die beste Motivation für das gesamte Team.Eine modernst eingerichtete eigene Werkstätte ermöglicht es den Kunden ein Maximum an Qualität zu bieten, und auf deren individuelle Wünsche perfekt eingehen zu können. So ist zum Beispiel eine individuelle Brillenanfertigung innerhalb von 24 Stunden möglich. Augenoptik Medveyfreut sich jetzt schon Sie begrüßen zu dürfen.Augenoptik MedveyEdelsinnstraße 21120 WienTel.: 01/8134133Mail: medvey@optiker.at Homepage: www.optikmedvey.at Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 UhrSamstag von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr