Modefrühling 2017 in der Arcade Meidling

26.04.2017, 13:08 Uhr

Die Jahreszeit der tristen Töne ist definitiv zu Ende - pünktlich mit dem Frühling kehren auch wieder die frischen Farben und Trends zurück.

Holen Sie sich einfach die Fashion-Inspiration in den Shops der Arcade Meidling! Raffinierte Schnitte, spannende Muster- sowie Materialmixe erwarten Sie bei ESPRIT und CECIL.Lassen Sie sich über die neusten Düfte, passend zur Jahreszeit, in der Parfumeriabteilung von MÜLLER, beraten und finden Sie Ihren ganz speziellen Frühlingsduft. EMBERGER OPTIK steht Ihnen bei der Frage, welche modische Sonnenbrille am besten zu Ihnen passt, gerne zur Seite.

