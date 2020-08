"Abgetaucht!" Sie waren verschwunden!

Seit Jahren. Nicht alle. Weg! Auch Kilber waren weg! Einfach weg, für Minuten.

Nicht ganz. Durch gespiegeltes Wasser sah man sie. Wir schreiben den Sa., 01.08.20. Abtauchen hieß es im Kilber Freibad. Bei freiem Eintritt lernten die Teilnehmer mit Flossen, Sauerstoff-Flasche, Tauchermaske und Tauchcomputer echtes Tauchen.

An der Pressluftflasche befestigt ist der Atemregler, mit dem man die Luft aufnimmmt. Weiters wird der Sauerstoff- und Druckgehalt der 10kg schweren Flasche gemessen.

Der Umgang mit dem Equipment sowie das Atmen unter Wasser werden geübt. Interessierte nahmen am tiefergehenden Schnupperkurs mit Theorie teil.

Wer steckt dahinter?

Gernot Steinberger, ehemals Immobilienmakler, hat sein Hobby zum Beruf gemacht, seinen Traum vom eigenen Unternehmen erfüllt. Steinberger, lebend in der Buckligen Welt, zieht es herum.

Zuletzt machte die Tauchschule, DIVESQUAD, Halt auf der Insel Krk, Kroatien, und am Weissensee in Kärnten.

Abgetaucht hieß es auch für's Griessler Trio. Johannes, David und Patrick haben vor Jahren an einer Tauchreise in Kroatien teilgenommen. Nun engagieren sie sich für "DIVESQUAD". Sie helfen fleißig beim Auf-, Abbau und beim Schulen der Teilnehmer mit.

Patrick Griessler (im Bild) aus Bischofstetten absolvierte die Ausbildung zum Assistent Instructor und zeigt Übungen hautnah vor. David hilft mit und schießt zwischendurch Fotos.

Johannes gibt den Rat zuerst in Österreich zu beginnen. Die Seen seien trüber und seichter. Die Teilnehmer erfahren den Druckausgleich, also das Spüren des Wasserdrucks mit den Ohren. Bei Ohrenschmerzen ist langsames, kontrolliertes Hochtauchen nötig.

Die Taucher begeben sich in eine andere Welt. Eine Unterwasserwelt - in völliger Ruhe, fern jeglicher Geräusche. Die Teilnehmer entspannen. Jedoch fordert der Umgang mit dem Material vollste Konzentration.

Die Teilnehmer sind begeistert. Wer hätte das gedacht, auch im Kilber Freibad, Tauchen selbst zu erfahren?

Zu guter Letzt helfen alle zusammen. Das Griessler Trio, Lukas Kraftl, Gernot und seine Frau Simone Steinberger, bauen die Beachflags ab und verlassen das Kilber Freibad. Mit einem Wagerl führen sie die 9 Liter fassenden und 12kg schweren Luftflaschen aus dem Freibad. Neoprenanzüge hängen sie in den geordneten Anhänger.

Die nächsten Stationen

Crew DIVESQUAD tritt die Heimreise in die Bucklige Welt an. Gernot und sein Team dürften das Reisen wohl gewohnt sein, wenn nicht sogar lieben.

Mit DIVESQUAD lässt sich weiters der Erlaufsee wunderbar erkunden. Auch dort kann man Eintauchen ins Taucherlebnis und Abtauchen in dunkle, für viele noch unerforschten, Tiefen des Sees. Weiters gibt es Schnuppertauchen mit kürzerer Theorieeinheit in Katzelsdorf, in der Steiermark.