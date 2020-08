Aggsbach Markt

Derweil meine Liebste eine Freundin besuchte, wollt ich mir Aggsbach a bissl anschaun. Nun, s Wetter war herrlich, die Temperatur angenehm und ich gut gelaunt. Bis, ja bis eben ein inneres Gefühl mich daran erinnerte, etwas noch nicht erledigt zu haben. Normalerweise muss i dazu a bissl Bewegung machen, was ich ja soeben tat. Und die Empfindung wurde immer stärker und schmerzhafter. Also sah ich mich um, wo ich mich des Problems entledigen könnte. Um diese Zeit sind noch alle Lokale zu, nur eine kleine Greisslerei war offen. Ich wagte mich zur Tür hinein und fragte, ob ich denn den gewissen Ort aufsuchen dürfte. Nein, bei mir nicht, gehen Sie aufs öffentliche WC bei der Gemeinde. Ihr Ton erschien mir schroff, also verliess ich im wahrsten Sinn des Wortes unverrichteter Dinge diese unfreundliche Stätte. Ein netter Herr erklärte mir, wo ich das Gemeindeamt finden würde. Unter Schmerzen fand ich mein Ziel. Gleich neben der Eingangstür fand ich den erlösenden Ort. Ein Traum von WC, geräumig, blitzsauber, hell, genug Papier, sogar Halterungen für Behinderte waren angebracht. Alles so, wie man es sich erträumt. Nach der befreienden Aktion und der Händewaschung wollte ich mich beim Personal des Amtes bedanken. Als ich den Raum betrat, kam zur anderen Tür ein Herr herein, mittleren Altes und eine sehr angenehme Stimme. Ich fragte ihn: San Sie der Bürgermeister? Ja. Hams a Minute für mich Zeit? Ja, kommen Sie. Ich folgte ihm in sein Büro und schilderte das Erlebte. Und schloss mit den Worten: Wenn in Ihrer Gemeinde alles so super ist wie ihre öffentliche Toilette, dann können Sie sehr stolz sein, Herr Bürgermeister. Anfangs schien er nicht sicher zu sein, ob ich es ernst meine. Als er erkannte, dass es mir sehr wohl ernst war mit meinem Lob, sagte er: wissens was, das erzählen wir jetzt unseren Mitarbeitern, die freun sich sicher über Ihr Lob.

Es sind die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert sind. Und es sind Menschen, die das wissen und danach handeln, die das erfreulicherweise auch täglich praktizieren. Es ist schön in einem Land zu leben, wo die alltäglichen Dinge ihren Wert haben.

Liebe Grüße nach Aggsbach Markt