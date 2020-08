Das Ferienspiel fand am 19. August bei schönem Wetter am Skater Platz in Mank statt. Ca 30 Kinder hatten ihren Spaß. Unsere 11 Mitglieder waren voll im Einsatz (Händewaschen der Kinder mit Desinfektionsmittel. Akku laden und kleineren Reparaturen). Die 4 Clubautos waren die ganze Zeit im Dauereinsatz. Auch die Eltern waren von der Veranstaltung begeistert und blieben die ganze zeit am Skaterplatz. Voll bewährte sich unser Clubauto, welches extra für die kleinen Nachwuchsfahrer umgebaut wurde. Ein vierjähriges Kind fuhr damit wie ein großer und gab es nur fürs tanken (Akku laden) aus der Hand. Was uns sehr freute, war der Besuch von Frau Labenbacher (Raika) und Herr Stadtrat Wieser. Den Abschluss machten wir im Zettelbachstüberl bei Burger und Backhendl.