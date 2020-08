Der Untergang der Welt in der Melker Wachauarena

MELK. (MG.) Vergangenes Wochenende ging das "Xperiment" der Sommerspiele Melk in die fünfte Runde.

Mit dem Stück "Der Weltuntergang" des 1939 im Konzentrationslager ermordeten Autors Jura Soyfer zeigte das Ensemble der Melker Sommerspiele erneut sein Können. Die BEZIRKSBLÄTTER fragten bei dieser Gelegenheit ob die Corona-Pandemie für die Besucher auch einen Weltuntergang bedeutet.

Für Bernhard Rusch wurde der berufliche Weltuntergang durch staatliche Hilfen abgemildert, er gibt aber zu bedenken: "Ohne die Hilfsfonds wäre es prekär geworden". Elisabeth Hillinger ist von der Streichung eines beruflichen Projekts betroffen, das auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Für Peter Hubmayer gab es wenig berufliche Einschränkungen durch die Pandemie, ihm fehlt jedoch die Reisefreiheit. Heidi Lämmerhofer und Waltraud Seisenbacher empfinden hingegen die Einschränkung sozialer Kontakte am ehesten als Weltuntergang: "Freunde treffen fehlte uns sehr!"



KOMMENTAR

Der Weltuntergang und die Ungleichheit

Während die coronabedingte Kurzarbeit für Manche eine willkommene Pause darstellt, ist die Zeit der Pandemie nicht für alle Menschen eine gemütliche Auszeit. Für Viele bedeutet sie das Schlittern in die Arbeitslosigkeit und eine existenzbedrohende Krise. So richte ich meine guten Wünsche an all jene, für die die Krise sehr wohl einen Weltuntergang darstellt. Mögen sich die – den Weltuntergang anzeigenden – Wolken lichten, indem politische Entscheidungen auch für die getroffen werden, die nicht auf die Butterseite gefallen sind!