100 Jahre Niederösterreich: Die damalige Kiddy Contest-Siegerin Tanja Kreutmayer im Gespräch.



LOOSDORF. Die damalige Kiddy Contest-Gewinnerin und Fitness-Trainerin Tanja Kreutmayer blickt im Gespräch mit den BezirksBlättern auf die Zeit bei Kiddy Contest zurück.

Die nun 25-jährige Tanja aus Loosdorf hatte nach ihrem Sieg 2006 bei der damaligen ORF-Castingshow bis heute rund 100 Auftritte, beispielsweise wie beim Donauinselfest. Doch heute ist die Musik für die junge Fitness-Trainerin nur mehr ein Hobby. "Ich habe nicht vor, die Musik als Karriere anzustreben", so Kreutmayer. Die damalige Siegerin findet es schade, dass die Castingshow eingestellt wurde und hofft, dass sie wieder aufgenommen werden könnte. Da sie danach die ganzen Folgen und Staffeln selbst weiterhin verfolgt hat.

Die Rückmeldungen waren damals großteils positiv. Kreutmayer bekam einmal sogar eine Einladung vom damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll. Dennoch gab's nicht nur Positives, denn in ihrer Schulzeit haben ihre Schulkollegen sie oft mit ihrem Siegessong „Flaschengeist“, einem Cover von „1001 Arabian Nights“ der Band Chipz aufgezogen, indem sie das Lied angestimmt haben.

Zukunftspläne der Siegerin

"Ich persönlich habe aktuell nicht vor bei einer weiteren Castingshow mitzumachen", erzählt Tanja Kreutmayer. Ihr Motto heißt: "Jeder soll das machen, was ihm Spaß macht. Außerdem soll jeder seine Ziele verfolgen."

Kreutmayer hat nicht nur eine große Leidenschaft zur Musik, sondern auch zu Fußball, genau genommen zum grün-weißen Verein Wiens, "Rapid". Die 25-Jährige bekam 2018 die Chance im Fankatalog des Fußballvereins zu posieren. Tanja erzählt im Gespräch, dass ihre Leidenschaft zu "Rapid Wien" von ihrem Opa in die Wiege gelegt wurde.

Sie ist nicht nur auf der Zuschauertribüne aktiv, sondern war bis vor Kurzem bei den "Geroldinger Meedis" selbst hinter dem Ball her.