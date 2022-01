Letzte Woche fand an zwei Abenden die Vorpremiere der "Science Busters" in der Tischlerei Melk statt.

MELK. Die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher begeisterte letzte Woche mit ihren Kollegen Florian Freistetter, Martin Moder und Martin Puntigam das Melker Publikum.

Die BezirksBlätter wollten wissen, wer der absolute Klugscheißer ist, den die Besucher in ihrem Umfeld haben. Für Ingrid Egretzberger ist Matthias Albert ein absoluter Alleswisser, da er im Beruf Lehrer ist. "Wir finden, dass unser Freund Jürgen ein Klugscheißer ist, da er glaubt, dass er alles weiß", so Josef und Brigitte Hauer. Hingegen behaupten Hannelore und Walter Schneck, dass ihre Freundin Heidi Niederer alles weiß. Die Schönbichler Schwestern Corinna und Ricarda meinen: "Unser Vater hat sehr viel Wissen."

Wir haben nicht nur die Gäste befragt, sondern auch Elisabeth Oberzaucher von den Science Busters. "Ich find, in unserer Runde sind es Martin Moder, Florian Freistetter und Gunkl, die in verschiedenen Bereichen Wissen besitzen", so Oberzaucher.