KLEIN-PÖCHLARN. Das Ensemble 'Theaterbrett' lud zur Premiere "Der keusche Lebemann" in den Festsaal von Klein-Pöchlarn ein. Die unterhaltsame Komödie handelt von einem Fabrikant, der seine Tochter verheiraten will. Da die junge Dame aber eine ganz andere Vorstellung von ihren zukünftigen Ehemann hat wie der Vater, gibt es einige Hindernisse zu bewältigen und Missverständnisse aufzuklären. Die BEZIRKSBLÄTTER haben die Besucher gefragt, wie sie sich das Leben von einem sogenannten 'Lebemann' vorstellen. Maria und Margarete Schachner wissen genau von was hier die Rede ist. " Guter Wein, Essen, schöne Frauen und denken oft nur an sich." Ähnliche Vorstellung hatte auch Regina Schaffarczik:" Viel Geld, elegante Kleidung, viel Spaß am Leben ist das Wichtigste." Gerhard Donabaum musste bei der Frage lachen und der Blick zu seiner sprachlosen Frau Manuela verriet schon einiges. "Auf jeden Fall ist ein Lebemann ein sympathischer Charmeur, der weiß was Frauen wünschen." Wer sich das amüsante Stück nicht entgehen lassen will, hat noch die nächsten Wochenenden Gelegenheit dazu.