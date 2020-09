a kurze Tour

s schlechte Wetter hat mi kaum abschreckt, und deswegn hab i heut Vormittag wieder mei Runde fahrn wolln. Am Holzinger Berg der Kreisverkehr hat mi interessiert: die Fahrbahn, die Ränder und der genaue Verlauf der Strasse, die Lichtmasten. Das bissl Nieselregen war mir wurscht. Des hab i a wie geplant absolviert. Wie i dann weiter Richtung Wieselburg gfahrn bin, hat mi leider einer bei der Holzinger Ortstafel abgschossn. Mir is nix passiert, aber mei schöne Reisschüssel hat hinten ganz schön was abkriegt. Das wars für heut mit dem Fotografiern. Dass mei Chefin net grad erfreut war, könnts Euch ja vorstelln. I geh jetzt Mittagsschläfchen halten, vielleicht hilfts was.