MELK. Der Jazzclub Melk freut sich seinem Publikum bei der ersten Ausgabe des "ÆQUINOX JAZZ FESTIVALS" ein Line Up zu bieten, dass sich mehr als hören lassen kann! Der Fokus der Programmierung liegt darauf nationale Ensembles im Schaffensbereich des zeitgenössischen Jazz auf die Bühne der Tischlerei Melk zu bringen: An einem Wochenende voller Musik werden neben den öst. Jazz-Shooting-Stars Shake Stew das Martin Reiter electric trio, sowie die Haus- & Hofband des Jazzclubs Melk zu hören sein! Das Äquinoktium (engl. equinox) bezeichnet jenes Phänomen der Tag-und-Nacht-Gleiche. Womöglich hat gerade die, dem Begriff innewohnende, Magie auch bereits John Coltrane zu seiner Komposition „Equinox“ inspirierte. Und welches andere Genre in der Musik könnte wohl besser die Nacht zum Tag machen und umgekehrt, als der Jazz? Mehr als genug gute Gründe für den Jazzclub Melk, um den Event-Kalender der Region ab heuer um ein Festival zu bereichern.

Line Up

Haus- & Hofband des Jazzclubs Melk (25. September - 20 Uhr) Das Kollektiv aus in Melk verwurzelten Musikschaffenden verleiht dem Jazzclub ein klangliches Profil und bietet dem Pool der Mitwirkenden ein Feld Neues zu ergründen. Anschließend an das Opener Set (Eröffnungskonzert der Session) gibt es für das Publikum die Möglichkeit die Bühne zu stürmen und selbst aktiv mitzumusizieren.

Shake Stew (26. September - 20 Uhr) Die österreichischen Shooting-Stars Shake Stew präsentieren mit ihrem dritten Studio-Album „Gris Gris“ einen aus hypnotischen Afrobeats und ekstatischen Sound-Eruptionen gefertigten Mix, der absolut süchtig macht! Magie und Energie lauten die unausgesprochenen Zauberworte für den Klang der, mit zwei Schlagzeugen, zwei Bässen und drei Bläsern, ungewöhnlich besetzten Formation.

Martin Reiter electric trio (27. September - 20 Uhr) Besonders markant für den Sound dieses Trios ist die Synergie von schwebenden, teils lyrischen Melodien und kraftvoll brodelnden Rhythmen. Dieses facettenreiche Klanggeflecht gepaart mit der enormen dynamischen Bandbreite der Band machen es unmöglich, die Füße beim Zuhören still zu halten.

