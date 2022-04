Abermals vertagt wurde der Prozess gegen einen 20-Jährigen. Ihm wirft der St. Pöltner Staatsanwalt Patrick Hinterleitner fortgesetzte Gewaltausübung gegen seine Freundin, unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen, gefährliche Drohung im Vollrausch, sowie mehrere Delikte im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, der sich Anfang August 2021 im Bezirk Melk ereignet hatte, vor.

BEZIRK MELK. Teilweise geständig bestreitet der Beschuldigte, seiner Ex-Freundin gegenüber monatelang gewalttätig gewesen zu sein und sie bedroht zu haben.

„Ich hab versucht, dem Typ zu helfen“, meinte die Frau als Zeugin. Bereits zwei Wochen nach dem Beginn ihrer Beziehung habe er seine Gewaltbereitschaft gezeigt, indem er sie geschlagen, Zigaretten auf ihrem Arm auszudrücken versucht, ihr eine Schere nachgeworfen und sie auch gewürgt habe. Täglich sei es zu derartigen Vorfällen, die „für ihn lustig waren“, gekommen, unabhängig davon, ob er Alkohol oder Drogen konsumiert habe.

In einem Telefonat mit seinem Schwager stieß er nicht nur Drohungen gegen seine Schwester und deren Mann, sondern vor allem auch gegen seine Ex-Freundin aus. „Er hetzt uns Leute auf den Hals, er macht uns das Leben zur Hölle“, bestätigte die Schwester, die jedoch nichts von Gewaltübergriffen bemerkt haben will.

Verkehrsunfall wegen Alkoholkonsum



Auch ein Freund des Beschuldigten betonte, dass der 20-Jährige niemals gewalttätig gewesen sei. „Sie ist ein Tyrann“, meinte er und führte Beispiele zur Verdeutlichung an. Sie habe stets versucht, ihn unter Kontrolle zu haben.

Am 2. August, wenige Wochen vor Beginn der problematischen Beziehung, verursachte der Angeklagte einen Verkehrsunfall. Nach „einem Meter Barcardi-Cola“ und weiteren Getränken, die er mit Freunden konsumiert hatte, bot er sich an, ein 18-jähriges Lehrmädchen und seine spätere Freundin nach Hause zu fahren. Ohne Führerschein, betrunken und mit weit überhöhter Geschwindigkeit verlor er auf regennasser Straße die Kontrolle über den Wagen und krachte in einen Gartenzaun.

In der Folge legten er und die unverletzt gebliebene 18-Jährige die bewusstlose Beifahrerin auf eine Wiese. Danach habe er beinahe 20 Minuten versucht, das Lehrmädchen davon abzuhalten, die Rettung zu verständigen.

Mögliche Einweisung



Im Prozess hinterfragte Opfervertreterin Elisabeth Januschkowetz die Folgen des Unfalls, wobei die Ex-Freundin unter anderem meinte: „Ich habe nicht einmal meinen Nachnamen gewusst!“ Grünberger möchte dazu noch ein Gutachten des Mediziners einholen, um den Schweregrad der Verletzungen einschätzen zu können.

Verfahrenshelfer Oliver Simoncic konzentrierte sich vor allem auf die widersprüchlichen Angaben zu der fortgesetzten Gewalt gegen die Ex-Freundin, wobei gleichzeitig aufgrund des psychiatrischen Gutachtens von Werner Brosch die Einweisung des Angeklagten in eine Anstalt im Raum steht.

