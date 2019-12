Am Sonntag den 15 12 19 fuhren wir mit einem komfortablen Autobus vom Busunternehmen Napravnik aus Ebergassing zum Christkindlmarkt auf der Schallaburg.

Über 130 Aussteller und Ausstellerinnen aus ganz Österreich präsentieren in den Räumen der Schallaburg, sowie im Schlossgarten ihre Unikate aus reiner Handarbeit. Die Auswahl reicht von Schmuck und Keramik über Textiles und Accessoires, bis hin zu Holz- und Schmiedekunstwerken.

Im Schlossgarten öffnet das romantische Adventdorf seine Pforten und bietet ein stimmungsvolles Rahmenprogramm. Neben der Kulinarik von regionalen Spezialitäten gibt es auch Kinderschminken und Basteln im Zelt und ein Kinderkarussell. Doris Schröder gab Gospellieder zum Besten und schloss die Zuschauer mit ein in ihr Programm. So kam ein schöner Chor zustande.

Das Highlight war am Abend die Feuershow von Daidalos.

Alles in allem ein wunderschöner Christkindlmarkt auf der Schallaburg.