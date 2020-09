MELK/Region Mank

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei bei einem ehrenamtlichen Projekt gerufen wird. Grund: Lärmbelästigung.

Während die Landjugend Texing/Kirnberg am Hochsteinberg, die LJ Leonhofen an der Melkbrücke in Lunzen (Richtung Mannersdorf, nach Au) und die LJ Kilb (Waasen Alpenvorlandradweg) dieses Jahr keine "Scherereien" mit Anrainern hatte, wurden bei der LJ Mank die nächtlichen Bohr- und Sägearbeiten am alten Fußballplatz durch die Exekutive gestoppt. Grund: Lärmbelästigung.

Bei der Landjugend Bischofstetten (Pavillon: Wiedenhofsiedlung, Abbiegung Kfz-Renz) fühlten sich ebenfalls Anrainer beim Projektmarathon belästigt und riefen die Polizei.

Die Rahmenbedingungen

42 Stunden, Tag und Nacht, 1 Wochenende - mit enormer Anstrengung arbeiten zahlreiche Jugendliche freiwillig für die Bevölkerung. Geschlafen werden dabei wenige Stunden. Denn jede Minute sowie jede helfende Hand zählt.

Sichtbar

Sichtbar entstehen dabei verschiedene Projekte, wie Rastplätze, reparierte - vom Hochwasser weggeschwemmte - Brücke, Bäume pflanzen für den Klimaschutz, Aussichtsplattform, App "My Hoamat", Radständer oder ein Parcour für Kinder. Wie gesagt, alles ehrenamtlich und innerhalb eines engen Zeitfensters. Besonders für kleinere LJ-Gruppen ist das eine Herausforderung.

Untätige werden tätig

Vor der Anmeldung kostet es Überwindung seitens der Teilnehmer: "Warum duat ma se des au?"

Nicht sichtbar dagegen ist, dass dabei auch "Untätige" tätig werden. Oder...weg von der Isolation hin zum Zusammenhalt, zum Spaß. Oder: der eigene Stolz Sichtbares in der Gemeinschaft für die Bevölkerung geleistet zu haben.

Es muss schnell gehen:



"Ma denkt weniger, ma duat anfoch."

Alt und Neu

Es ist schräg. Mit dem Projektmarathon wird sowohl Neues, "(a)soziale Medien, Livestream und Apps" und Altes, Handwerkliches, Zusammenhelfen, Ehrenamt oder eine gedruckte Projektmappe kombiniert.

Speziell die Anspannung während des Wettbewerbs sorgen für den nötigen Nervenkitzel bei den Teilnehmern.

Nächster Projektmarathontermin in der Region Mank

LJ Hürm: 11-13.09.20

Eines ist sicher: Es wird gewerkt. Es wird laut. Es wird spannend. Jede helfende Hand zählt.

Und:



"Ah Gaudi is im Normalfoi ah!"