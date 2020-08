Zumindest von außen schauts schon einigermaßen fertig aus. Is aber auch sehr gefällig worden. Als nächstes wird die Rosegger-Promenade erneuert. Und von der Persenbeuger Seite aus gfallts mir trotz moderner Fassade. Innen is noch viel zu machen, aber es is noch a bissl Zeit. Und auf unsere Gewerke is Verlass, da bin i mir sicher.