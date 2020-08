NEUMARKT. Ein schönes Zuhause für Bienen und Insekten wurde nun in Neumarkt errichtet. Mitglieder der SPÖ-Gemeinderatsfraktion haben das kleine Hotel an einem schönen und ruhigen Platz aufgestellt. „Wir wirken dem Bienensterben damit aktiv entgegen", so Umweltgemeinderat Bernhard Wurm. Auch EU-Abgeordneter Günther Sidl überzeugte sich schon von dem Hotel und ist begeistert: "Es geht nicht nur darum, dass man auf das Insektensterben hinweist, sondern man muss auch dagegen etwas tun. Weniger Umweltgifte, wie Pflanzenschutzmittel, wären hier ein gewaltiger positiver Schritt.“