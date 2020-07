YSPERTAL. Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. So liegt es auf der Hand, dass die Austrian Amadeus Musik Award Gewinner "Folkshilfe" nach 2018 und 2019 wieder in das Yspertal kommen. Am 5. September werden die drei Musiker in der Open Air Arena Yspertal (Sportplatz) ihre bekannten Hits wie "Seit a poar Tog", "Maria Dolores" oder auch ihre neue Single "Simone" zum Besten geben und für fantastische Stimmung bei der Premiere von "Rock im Tal" sorgen. Beginn der Veranstaltung ist um 19:30 Uhr. Ticket für das Konzert gibt es hier.

Bereits zum Vormerken: LEMO kommt am 24. April 2021 mit seinem neuen Album in das Yspertal. Tickets gibt es bereits hier zum erwerben.

Es gibt ausschließlich Sitzplätze mit einem Mindestabstand von einem Meter, nur verschlossene Getränke und verpackte Speisen, zahlreiche Desinfektionsspender und noch weitere Maßnahmen bezüglich Covid-19 um für einen sorgenfreien Abend zu sorgen.

Gewinnspiel

Zudem verlosen wir 2x2 Karten für "Rock im Tal". Einfach die untenstehende Frage beantworten und mit etwas Glück Folkshilfe live erleben.

Welche Band spielt bei der Premiere von "Rock im Tal" in Yspertal?