Der Musikverein lud die BezirksBlätter zu einem Doppel-Doppelgespräch ins Musikerheim ein.

GEROLDING. Ganze 100 Jahre wird in Gerolding in der Marktgemeinde Dunkelsteinerwald schon gemeinsam musiziert. Grund genug, um mit vier Persönlichkeiten des Vereins in Erinnerungen zu schwelgen. Zum einen gab es ein Gespräch mit dem ältesten Musikanten (Leopold Reichl) und einer der Jüngsten (Stefanie Macher) sowie mit einem Alt-Stabführer (Karl Donabauer) und einer Jung-Marketenderin (Benita Weichselbraun)

Proben in den Küchen

"Mit 20 Jahren habe ich bei dem Musikverein angefangen. Damals nach dem Krieg hat die Jugend im Verein gefehlt und es waren auch nicht so viele beim Verein", erinnert sich der 91-jährige und noch immer aktive Musiker Leopold Reichl. Fünf bis sechs Personen nahmen damals an den Proben teil. Diese wurden nicht in einem Vereinshaus abgehalten, sondern in den Küchen der Musiker bzw. etwas später im Wirtshaus.

Start in der Volksschule

Etwas, was sich die 26-Jährige Jungmusikerin Stefanie Macher schwer vorstellen kann. "Als ich vor rund zehn Jahren angefangen habe, waren es ca. 50 Musikanten und wir probten so wie jetzt im Vereinshaus", so Macher. Sie hat fast klassisch in der Volksschule mit dem Musizieren begonnen und hat die Begeisterung für die Musik nie verloren.

Abgesehen von der Pandemie sind die Musiker sehr aktiv. Egal ob zu kirchlichen Anlässen, Hochzeiten, Konzertauftritten oder auch Frühschoppen, die Geroldinger sind weit über die Bezirksgrenzen gefragt. "Wir spielen je nach Anlass klassische Stücke, aber auch moderne Stücke", sagt die 26-Jährige. "Damals spielten wir auch auf vielen Bällen und haben dort mit Unterhaltungsmusik für eine volle Tanzfläche gesorgt", fügt Reichl hinzu.

Auftritt in Deutschland

Die Geroldinger hatten sogar, durch eine Partnerschaft mit einer Feuerwehr, die Ehre gleich zweimal bei einem Fest in Deutschland (Sprendlingen und Frankfurt) aufzutreten. "Das war ein ganz besonderer Moment in meiner Musikerkarriere", sagt Reichl, der übrigens in seiner Zeit als Trommler 25 Jungmusiker ausgebildet hat.

Doch nun gehen wir zur anderen Seite des Musikerdaseins. Karl Donabauer war bis 1976 beim Verein unter anderem als Stabführer aktiv. "Als Jugendlicher hat mich die Musik sprichwörtlich umgarnt und ich bin der Versuchung erlegen. Es hat immer enorm viel Spaß gemacht", so der ehemalige Nationalrat. Ihm blieb dabei ein Auftritt ganz besonders in Erinnerung.

Auftritt vor Tausenden Leuten

Beim Landesmusikfest in St. Pölten spielte man groß auf. "Wir spielten vor zigtausenden Menschen und ebenso vielen Musikern aus dem ganzen Land auf. Wir brachten unsere beste Leistung, da wir enorm motiviert an die Sache rangingen. Es war eine Freude dort zu spielen", schwelgt Donabauer in Erinnerungen.

Damals wie heute schon dabei sind die sogenannten Marketenderinnen. Sie kümmern sich um die Versorgung der Musiker sowie des Publikums (bei Konzerten gehen sie mit Schnaps durch) und sind sprichwörtlich der "Aufputz" jeder Kapelle. "Ich hab zwar auch ein Instrument gelernt, aber die Arbeit als Marketenderin hat mich einfach begeistert", so Benita Weichselbraun. Insgesamt stehen dem Verein fünf Frauen in dieser Position zur Verfügung. "Es kommt aber sehr selten vor, dass wir alle fünf im Einsatz sind. Zumeist begleiten wir die Musiker zu Zweit", so Weichselbraun. Eines, wo sich alle vier einig sind ist, dass sie eines besonders schätzen: "Den Zusammenhalt. Und so eine Gaudi wie bei uns gibt es nirgendwo sonst."

Die Chronik des MV Gerolding