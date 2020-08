BERGLAND. In der Berglandhalle im Bezirk Melk fand wieder die für die heimischen Betriebe so wichtige Zuchtviehversteigerung statt. Die verkauften Kälber, Kühe und Stiere sind wichtige Ertragsquelle für die Zuchtbetriebe und wichtige Wachstumsgrundlage für die produzierenden Betriebe in Niederösterreich.

Um sich ein Bild von der aktuellen Marktlage zu machen besuchte auch NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek die Versteigerung und nutzte die Gelegenheit für zahlreiche Gespräche mit den anwesenden Landwirten und für ein Expertengespräch mit den Veranstaltern des NÖ Genetik-Rinderzuchtverbands, Geschäftsführer Karl Zottl und Obmann Leopold Buchegger. Ebenfalls mit dabei war Harald Hochedlinger, Obmann der NÖ Bauernbund-Jugend und selbst engagierter Jungzüchter.

Partnerschaft die Erfolge schafft

„Der Fleiß der heimischen Bauernschaft muss sich auch in ihren Erträgen widerspiegeln. Durch die gute Vernetzung und die hohe Reputation der NÖ Genetik ist sie starker Partner der niederösterreichischen Betriebe bei der Vermarktung und trägt damit einen wesentlichen Teil zur Existenzsicherung aber auch zum Wachstum der Betriebe bei“, so Nemecek über die wirtschaftliche Bedeutung der Versteigerungen.