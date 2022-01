Traditionell fand auch heuer wieder in Melk am 1. Jänner die Eröffnung der Radsaison für das neue Jahr 2022 statt und wurde per Fahrradklingeln eingeläuteten.

MELK. Die Radlobby Melk hatte zum Neujahrsradeln aufgerufen. Eine muntere Schar von 25 Radfahren fand sich auf der Aussichtsplattform bei der Hubbrücke ein und radelte gemeinsam – bei frühlingshaften Temperaturen – gemütlich nach Schönbühel, getreu dem Motto es gibt kein schlechtes Fahrradwetter nur schlechte Radfahrkleidung. Sie wurden mit strahlendem Sonnenschein belohnt.

„Mit dem gemeinsamen Radeln zum Jahresbeginn rufen wir in Erinnerung, dass das Fahrrad das ganze Jahr über Saison hat und zu jeder Jahreszeit in einer Kleinstadt der kurzen Wege wie Melk das perfekte Verkehrsmittel ist“, kommentierte Christian Höller, Sprecher der Radlobby Melk, die vergnügliche Ausfahrt. Es gibt keine würdigere Art, den Silvester-Kater zu vertreiben und ein neues Jahr zu beginnen, waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig.