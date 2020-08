Vor 2 Monat is mit gewaltigem Donner eingebrochen. Dann san die Experten kommen und haben untersucht, warum. Der Schutt is weg und es fangen die Bauarbeiten von vorn wieder an. A bissl a Beton und a bissl a Eisen, des wird scho wieder. Hoffentli halts Wetter aus. Und i, i weiß ja eh, wo die Baustell is.