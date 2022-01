Mit Hilfe von Jäger und Helfern wurde das Wildtier, welches sich im Zaun verfangen hatte, befreit.

KLEIN-PÖCHLARN. Einige Stunden vor dem Jahreswechsel Adelheid Schwaiger noch am Heimweg im Gemeindegebiet von Klein-Pöchlarn Richtung Artstetten unterwegs. Am Tonberg sahen die beiden dann etwas nicht Alltägliches. Ein Reh steckte in einem Zaun fest. "Sie fuhr in die nächste Hauseinfahrt und klingelte an der Tür. Das Reh zappelte und schrie bei jedem Auto das vorbeikam", berichtet Tochter Nicole Schwaiger welche uns per E-Mail über die darauffolgende Rettungsaktion informierte. Eine weitere aufmerksame Autofahrerin blieb dann stehen und versperrte die Fahrbahn mit ihrem Auto, um dieses nicht noch mehr aufzuschrecken. Die Polizei verständigte einen Förster der dann im Kontakt mit Schwaiger war.

Großes Danke an die Helfer

Währenddessen kam der Besitzer des Hauses dazu sowie zwei Männer die mit ihrem Auto bereits im Stau am Tonberg standen. Diese drei Männer schafften es das verängstigte Tier zu befreien. Der Jäger erkundigte sich über das Befinden des Tieres welches mit leichten Abschürfungen wieder in den Wald lief. "Meine Mutter möchte sich bei all den hilfsbereiten Menschen bedanken. In Zeiten der Spaltung hat ihr dieses Erlebnis gezeigt, dass wir alle zusammenhalten wenn es drauf ankommt. Diese Botschaft möchte ich gerne für uns alle ins neue Jahr mit hinüber nehmen", sagt die Tochter abschließend.