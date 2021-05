In der Marktgemeinde entsteht ein weiterer Bauernladen im Bezirk. Zudem gibt es auch "Bedienungstage".

RUPRECHTSHOFEN. Der aktuelle Trend der SB-Bauernläden geht im Bezirk Melk weiter. Sylvia "Siwi" Zöchlinger hat gemeinsam mit ihrer Familie den Rufen ihrer Kunden Gehör verschafft und wird ab 4. Juni "Siwis Genussladen" direkt an der Grenze zu St. Leonhard eröffnen.

"Der Konsument soll in unserem Geschäft gesunde Produkte von guter Qualität für den täglichen Bedarf erwerben können", so Siwi. Rund 35 Landwirte aus der Region werden dort ihre Waren anbieten können. Zudem wird es samstags auch das Angebot der Bedienung (etwa Frischfleisch) geben, aber auch Vorbestellungen für Partybrezen etc. sind am Plan. "Es gibt noch viel mehr Ideen, welche wir in Zukunft mit dem neuen Laden umsetzen wollen", erklärt die Landwirtin.