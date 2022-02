Nach Verlust von zwei Katzen: Warnschild soll zur Vorsicht anraten.

SPIELBERG/MELK. In der Pielachmunder-Allee gibt es zwei Todesopfer zu beklagen. Die Kater "Till" und "Johnny" haben auf dem Straßenabschnitt von der B33 und Spielberg ihr Leben gelassen. Die beiden Mitglieder der Familie Berger, welche in der Herrenmühle leben, sind Opfer von Raser – die Strecke wird seit der Ausholzung des Banketts gerne als "Rennstrecke" angesehen – geworden.

Zusatzschild unter der Verkehrstafel

"Natürlich wird die unübersichtliche Kurve vor dem Anrainergebäude und der Hausausfahrt zur Gewohnheit, Durchschnittsgeschwindigkeit über 65 km/h wurde amtlich gemessen. Rechtlich zulässig, aber als Fahren auf Sicht viel zu schnell", klagt Jost Berger. Doch die Familie will weitere "Verkehrstote" vermeiden und appelliert nun mit einer besonderen Aktion an die Autofahrer. "Als Appell an die Rücksicht der Autofahrer haben Maria, Rita, Rainer, Ingrid, Hans-Peter und ich in einem Ideenwettbewerb Katzen-Zusatzschilder gezeichnet. Rita's Entwurf wurde dann von der Jury ausgewählt und am Gefahrenschild montiert", erklärt der Anrainer, "Die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht wird aufmerksamer gefahren, mit einem tierlieben Blick für Katzen auf der Fahrbahn." Das neue Familienmitglied "Greorgy" dankt jetzt schon für die Rücksicht.