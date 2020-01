Und in der Gegend von Winthan ..

.. bin i a einem Hof vorbeikommen und hab da 2 so liebe aber schüchterne Vierbeiner getroffen. Zwei Pferdemädchen standen da in einer Koppel und ham ganz traurig dreingschaut. I hab sie angredet, aber sehr viel is net zrück kommen, immerhin sans net davon getrabt. I werd da wohl öfter vorbei schaun, damit wir in Kontakt kommen.