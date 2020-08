BLINDENMARKT. „Herzlichen Glückwunsch an jene, die heute Geburtstag haben“, postete der ehemalige FPNÖ-Klubobmann Martin Huber am 20. April 2014 auf seiner Facebookseite. Der einzige Geburtstagspost und das am Geburtstag von Adolf Hitler.

Nun musste sicher der wilde Landtagsabgeordnete und Gemeinderat vor dem Landesgericht St. Pölten für diesen Post verantworten. Nach Ansicht der Staatsanwältin glorifizierte Huber mit dem Eintrag die Person Hitlers.

Urteil nicht rechtskräftig

Nicht rechtskräftig verurteilt – zwölf Monaten bedingte Haft – wurde Huber wegen Verstoßes gegen Paragraf 3g des Verbotsgesetzes. „Es heißt nicht, dass Äußerungen, die einen Auslegungsspielraum zulassen, nicht strafbar sein können“, so die vorsitzende Richterin laut noe.orf.at. Doch Huber hat mit dem Urteil Glück. Eine direkte Auswirkungen auf das Mandat kann das Urteil mangels Rechtskraft nicht haben. Auch bei einer rechtskräftigen Verurteilung im Ausmaß von zwölf Monaten bedingt würde Huber den Abgeordnetensitz nicht verlieren. Ein Mandatsverlust droht gemäß Landtagsgeschäftsordnung wenn nach erfolgter Wahl die Wählbarkeit wegfällt. Das wäre bei der rechtskräftigen Verurteilung zu mehr als sechs Monaten unbedingter bzw. zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe insgesamt der Fall.