Abendspaziergang

Schon länger wollt i abends eine kleine Runde machen. Regen, Kälte und Wind haben mich zuhaus bleiben lassen. Aber heut hats passt. S 35er auf die Nikon und warme Schuh auf d Füß. Corona hätt i mir net holen können, so wenig Leut warn unterwegs. Und a Autos waren wenig auf der Strasse. Was i mir vorgstellt hab, die Nikon hats möglich gmacht. A bissl an a paar Radeln gedreht und sogar der Autofokus is problemlos gangen. Was will man mehr. Es is erstaunlich, was die modernen Digitalkameras können. Schauts Euch an, was rauskommen is.